漢堡店用過期原料 辭退舉報員工

【本報綜合報道】知名連鎖漢堡包店Shake Shack近日被爆料，在湖北省武漢市的門店使用過期原料，餐廳員工向市場監管部門舉報後遭公司開除。該公司周日發表聲明，初步證實涉事門店未按照公司食品安全管理規定及時廢棄處理到期的罐裝忌廉；至於涉嫌使用過期番茄醬和售賣改標籤啤酒，正等待監管部門審核結果。

Shake Shack上周五表示，他們已經第一時間積極配合政府有關部門介入調查，和對門店以及員工進行全面核實和徹查，同時立即排查全國所有門店，確保使用的原材料與出品均合法合規，符合食品安全衞生要求。到周日公司再發出聲明，表示對於涉及上述食安問題的管理組及員工，將依情節不同給予違紀處理；又承認在門店管理及營運操作執行中負有不可推卸的責任，並為此道歉。