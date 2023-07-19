食堂飯菜疑混避孕套 開除廚師

【本報綜合報道】內地食品安全事件不斷，廣東省有學生周一向傳媒爆料，聲稱在廣州市增城區一間職業學校食堂用餐吃到疑似避孕套。涉事學校工作人員表示，異物經初步調查為「鴨子眼球膜」。增城區市場監督管理局周二會同區相關部門及屬地鎮街展開調查，責令涉事食堂關閉，相關樣本封存並移交第三方權威機構檢測。

爆料的李同學就讀的另一間學校，數天前租用廣州市華世外語藝術職業學校（下稱華世學校）的場地進行為期18天培訓。

校方指是鴨子眼球膜 周一有同學在該校食堂用餐時，發現飯菜裏有膠製異物，大家懷疑是避孕套。對校方解釋異物為鴨子眼球膜，李同學稱不能夠接受，原因是兩者區別較大。他指出，除非校方提供第三方報告，否則要求退還剩餘日數的餐費，並改善食堂的衞生條件。

校方就事件發出的回覆稱，已經問責全體廚房員工並扣錢處罰，開除涉事廚師，同時成立專門小組展開內部調查，包括追蹤原材料供應鏈、排查可能的操作失誤和檢查食堂流程。華世學校工作人員周一向內地傳媒稱，已經保留相關樣本，並向家長和學生解釋以消除誤會。