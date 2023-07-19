首季火化遺體增七成 惹疑後刪數據

【本報綜合報道】內地去年12月放寬新冠防疫措施後，疫情迅速蔓延，官方公布的疫歿數字受到質疑。報道指浙江省民政廳近日在官網披露今年第一季度各項數據，其中殯葬服務欄所載火化遺體數為17.1萬具，同比增長72.7%，惟引起關注後相關數據被刪除。

浙江省民政廳此前公布，2020年至2022年第一季度全省火化遺體數，分別為8.83萬具、9.3萬具、9.9萬具，至今年首季數字急增。從全年火化遺體數來看，2019年至2021年全省數字分別為32.68萬具、32.6萬具、33.7萬具，今年2月公布的2022年第四季度數據，沒有火化遺體數字，所以未能夠統計全年數據。

省民政廳卸責規劃財務處

有媒體周一聯繫浙江省民政廳辦公室工作人員，對方稱當中有部分數據應該是準確的，但沒有解釋刪除原因；又稱火化遺體數增長較快有多方面原因，首先是疫情，還有時間等因素。省民政廳社會事務處工作人員指，注意到火化遺體數據一事，但上述數據並非來自該部門，相關數據來源標註為規劃財務處，但該處尚未回應。