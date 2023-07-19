泰利登陸廣西 北海市停工停運

周一早上6時，「泰利」的中心位於北海市境內，中心附近最大風力10級（每秒25米），中心最低氣壓為980百帕，七級風圈半徑130至150公里，預料將以每小時約20公里的速度向西偏北方移動，今日在越南北部減弱消散。廣東省中西部沿海、廣西自治區沿海、海南島沿海周一上午8時至周三上午8時將有6級至7級風，其中北部灣北部海域、廣西自治區沿海、雷州半島西部沿海將有8級至9級大風；廣東省、廣西自治區、福建省、湖南省、貴州省、雲南省等地部分地區有大到暴雨。