泰利登陸廣西 北海市停工停運
【本報綜合報道】今年第4號颱風「泰利」周一晚上約10時20分在廣東省湛江市南三島沿海登陸後，翌日凌晨減弱為強烈熱帶風暴，隨後進入北部灣，清晨5時45分左右在廣西自治區北海市再次登陸。北海市周一晚上10時起全面實施停工、停課、停運等安排。廣西自治區防城港市亦發通告，全市昨日全天停工、停課、停運等。
周一早上6時，「泰利」的中心位於北海市境內，中心附近最大風力10級（每秒25米），中心最低氣壓為980百帕，七級風圈半徑130至150公里，預料將以每小時約20公里的速度向西偏北方移動，今日在越南北部減弱消散。廣東省中西部沿海、廣西自治區沿海、海南島沿海周一上午8時至周三上午8時將有6級至7級風，其中北部灣北部海域、廣西自治區沿海、雷州半島西部沿海將有8級至9級大風；廣東省、廣西自治區、福建省、湖南省、貴州省、雲南省等地部分地區有大到暴雨。
廣東疏散逾23萬人
廣東省防汛防旱防風總指揮部通報，該省各地周日中午12時前全部完成海上防風撤離任務。全省2,702艘免休漁船全部回港，66,891艘在港船隻全部落實防颱風措施。全省各地海洋牧場、68個濱海景區全部關閉。截至周一下午5時，全省陸上合共疏散近23萬人。
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