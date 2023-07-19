怕拍照揭購物問題 旅社拒接待 律師 記者

特價團設門檻 限制消費者年齡職業 踏入暑假，雲南省難免成為旅遊熱點。內媒昨天報道，一名記者日前報團時，因其職業而被勸不要跟團。有旅行社解釋，導遊不敢收記者及律師等「敏感行業」客戶，怕被拍下購物行程。有律師質疑旅行社行為涉嫌剝奪消費者選擇權等，違反《消費者權益保護法》。

報道指，新聞從業員李先生（化姓）早前經網絡平台報團後，與客服溝通出行事宜，期間多問一句：「有記者證是不是有優惠，免門票？」他稱經核實身份後，對方卻以「這種旅遊團肯定經不起推敲」、「冒不起風險」及「怕失去工作」為由，被勸不要跟團。

當上述事件在傳媒界傳出後，其他內媒派出記者嘗試預訂其他旅行社旅遊團，期間故意透露自己職業，卻得到「沒辦法接待記者，也沒有旅行社願意接待」等答覆。當問及不接待記者是否與門票優惠問題有關時，他終於得悉「行規」，那就是一些景點導遊根本不願接待記者。

純玩團無身份限制 另有旅行社客服經理解釋，由於害怕跟團時拍照，或揭露行程中購物問題等，導遊不敢接待記者，防止鬧出新聞。他建議遊客報團時不要提及自己是記者，「基本上是不收這種『敏感行業』的（遊客），比如說有的像律師之類的，也不會收」。然而，也有旅行社表明，純玩團沒有限制遊客的記者身份。

早在2017年，內地已有平台就特價旅遊團設置許多門檻，包括限定消費者年齡等，部分甚至禁止記者及律師跟團。有旅遊業內人士解釋，上述情況湧現主要是因為擔心該些特定職業人士「挑刺」（故意挑出毛病找麻煩），例如記者擁有媒體資源，而律師則有特定專業能力，能夠判斷別人所做事情是否合法。

經連日查問後，內媒發現多個預訂雲南旅遊平台已刪去限制特定職業跟團規定，僅不接受孕婦報團。雲南省文化和旅遊廳宣傳推廣處工作人員重申，沒聽說類似限制記者跟團現象，重申記者若要前往景區採訪，需提前聯繫。本報綜合報道