美前防長：台若縮短兵役 自衞決心惹疑

埃斯珀

【本報綜合報道】台灣去年底宣布把義務兵役由4個月恢復至一年，引起爭議，將義務役期重新縮短近日成為總統選舉的議題。美國前國防部長埃斯珀周一接受台灣傳媒訪問時表示，如台灣縮短兵役，將對美國及全球支持台灣的人士釋出錯誤信號，讓外界質疑台灣民眾自我防衞的決心。

曾經建議台灣延長義務役期的埃斯珀表示，美國支持烏克蘭的背後原因，包括該國人民不論性別都願拿起武器為國家而戰，如果台灣反其道而行、縮短兵役，美國民眾會問為何要派自己的兒女為台灣而戰，當地人民卻不為台灣而戰。對於國民黨總統參選人侯友宜提出將兵役縮短回4個月，埃斯珀稱知道政客喜歡順應選民意見。

埃斯珀認為，中國大陸會利用他人弱點，若台灣增強實力、增加軍備庫存並致力推動防衞，與美國、日本等建立更強大的聯盟網絡，將讓台方在談判桌處於更有利位置。他指美國降低戰略模糊，可以向北京傳達更堅定訊息，表明美方願意支持台灣；又推測若美國前總統特朗普再度入主白宮，可能削弱與台灣的關係，不利台灣、美國國家安全及全球穩定。