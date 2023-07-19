師生團訪台大學 冀兩岸續交流

【本報綜合報道】北京大學黨委書記郝平率領的中國大陸高校師生，周一到台灣政治大學參觀訪問，並與該校學生交流座談。政大副校長陳樹衡表示，兩岸學術交流過去3年因新冠疫情及其他因素較為難行，希望走出一條促進兩岸和平的康莊大道。訪問團昨參訪文化大學及故宮博物院，交流古箏音樂等。馬英九基金會執行長蕭旭岑指目前未討論陸生禁來台等議題。

台灣傳媒昨日報道，文化大學製作的海報顯示歡迎「馬英九先生」，未使用「前總統」頭銜。蕭旭岑表示沒看到，強調在客人面前都是尊稱馬前總統。另在師生團訪問政治大學期間，陳樹衡指陸生團訪台有非常高的意義，用「久別重逢」形容自己激動的心情；又指兩岸教育交流早有基礎，政大也與中國大陸多間高校結為姐妹校，師生往來絡繹不絕，希望讓曾經受阻的兩岸教育交流重新延續。

郝平指大學生之間的交流互訪，是溝通兩岸的重要橋樑和紐帶，希望進一步和政大加強交流合作，增進了解、互學互鑑，共育英才、造福社會，架起兩岸「連心橋」。台灣前總統馬英九亦表示，這次中國大陸高校師生來訪意義重大，希望兩岸青年多多交流、建立友誼。於訪問期間，中國大陸學生團團長、奧運冠軍丁寧在政大體育館，與政大的乒乓球校隊選手切磋球技。