華商務部長與日資企業召開圓桌會議

【本報綜合報道】中國商務部昨日發布消息，中國商務部長王文濤周一在北京會見日中投資促進機構佐藤康博會長，同時召開日資企業圓桌會議。王文濤表示，該部門將積極發揮外資企業圓桌會議制度作用，與外資企業、商協會開展常態化交流，聽取企業意見建議，及時回應解決企業關切。

指中國開放大門愈開愈大 會上王文濤聽取瑞穗銀行、松下、豐田、日立、YKK等日資企業在華生產經營情況和意見建議，他表示對外開放是中國的基本國策，中國開放的大門不會關閉，只會愈開愈大。他希望日中投資促進機構繼續發揮橋樑紐帶作用，促進雙邊經貿交流合作，中國商務部將為外資企業來華投資營造更優環境、創造更多條件、提供更好服務。

佐藤康博表示，中國作為世界第二大經濟體，是日企重要的海外市場，絕大多數會員企業願意擴大和持續投資中國。日中投資促進機構將為加強日中之間的經濟聯繫不斷貢獻力量，也希望中方繼續加強與外資企業、商協會溝通交流，傾聽並推動協調解決企業的問題和困難。