郭台銘倡一中框架下兩岸恢復談判

郭台銘

【本報綜合報道】鴻海集團始創人郭台銘曾經爭取成為國民黨的台灣總統參選人，他周一在美國《華盛頓郵報》撰文，反駁台灣副總統賴清德早前在《華爾街日報》撰文提出建立台灣震懾力應對兩岸緊張的觀點，認為兩岸應該在「一個中國」的框架下立即恢復直接談判並尋求合作，否則只會加劇戰爭威脅，使台灣在國際上進一步被孤立。

郭台銘在文章指出，只要台灣的未來仍然充滿不確定性，中美關係便不可能穩定，台灣人民也沒法獲得和平保障，北京、華盛頓、台北必須對當前緊張局勢負起共同責任，台灣人民和領袖更應該積極採取必要措施確保自身未來。他批評民進黨政府破壞「一中各表」的兩岸共識，刺激北京終止對話，至今遲遲沒法恢復；又斥賴清德反對「一中各表」的九二共識，會讓全世界都覺得台灣很不安全，令投資者因戰爭威脅而卻步，損害台灣經濟。

台行政院長稱無法接受 台灣行政院長陳建仁昨日指，台灣人民無法接受中國大陸的九二共識及一中政策，希望北京與社會各界尊重台灣人民的意見。對於台灣搶走美國半導體業職位的說法，他強調台美在經貿和產業合作相當密切，也互蒙其利。早前流傳郭台銘提出「併購」台灣民眾黨之說，據報他否認；台灣民眾黨總統參選人柯文哲昨日指，現在黨內提到郭台銘就想逃，「藍白合」要順其自然，再拖一、兩個月或可以水到渠成。