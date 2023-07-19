美特使晤李強王毅 冀合作應對氣候問題

提及新疆破紀錄高溫 強調尊重公約精神 美國總統氣候問題特使克里昨日繼續在北京的訪問，當天與國務院總理李強及中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅會晤。克里強調氣候問題是全球問題，希望中美合作應對；李強表示發達國家應帶頭減排，王毅呼籲美方奉行理性、務實、積極的對華政策，並再次敦促妥善處理台灣問題。

王毅以「老朋友」稱呼克里，指一個健康、穩定、可持續的中美關係是必要，中美近年因溝通少令問題變多，有時小問題會變成大問題，只要雙方相互尊重平等對話與溝通，相信能夠找到妥善解決的辦法。他指中國堅持走綠色低碳可持續發展道路，積極展開應對氣候變化的國際合作，推動建設清潔美麗的世界。中方願與美方加強對話溝通，探討互利合作，共同應對氣候變化，中美氣候變化合作有巨大潛力。

克里表示希望這是新合作的開始，化解中美之間的分歧；又指美國總統拜登致力於穩定中美關係，強調美方重視穩定美中關係，希望與中方共同努力，推動兩國關係進一步改善，造福世界。他稱美方始終堅持一個中國政策，願本着相互尊重精神，與中方加強合作，妥善處理兩國間分歧和差異，共同應對氣候變化等全球性挑戰。

此外，克里與李強會面時提到，報告顯示新疆周日錄得破紀錄攝氏52.2度高溫，警告氣候問題可能在今夏惡化。據報李強一度提出質疑，他強調兩國要加強協作應對氣候挑戰，全球應對氣候變化任務需要堅持《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》確定的目標和原則。他希望中美雙方繼續秉持合作精神，尊重彼此核心關切，通過充分溝通求同存異，探討更務實的機制化合作，推動多邊氣候治理進程。

基辛格訪北京 倡中美消除誤解 另一方面，中國國務委員兼國防部長李尚福昨日在北京會見來訪的美國前國務卿基辛格，基辛格指當今世界挑戰與機遇並存，美中雙方應該消除誤解、和平共存、避免對抗，歷史和實踐不斷證明，美中任何一方承擔不起把對方作為對手的代價。他稱若美中發生戰爭，不會給兩國人民帶來任何有意義的結果，兩軍應該加強溝通。李尚福表示，中國所走的和平發展道路是世界之福而非世界之禍，美國應該有正確的戰略判斷，但美方一些人未與中方相向而行，令中美關係徘徊在建交以來的低谷，兩國相互依存的現實被漠視，合作共贏的歷史被曲解。他希望美方與中方一道落實兩國元首共識，共同推動兩國兩軍關係健康穩定發展。本報綜合報道