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台北豪宅似哥斯拉
台灣台北市信義區豪宅「陶朱隱園」（箭嘴示），近日因其充滿特色的外觀酷似日本電影中的巨型怪獸，被網民封為「信義哥斯拉」，吸引許多民眾朝聖，成為新打卡熱點。有居民表示，雖然一直住在當地，卻從未用這個角度「解讀」建築物，又稱晚上去看的話會更傳神。
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