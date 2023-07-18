台灣台北市信義區豪宅「陶朱隱園」（箭嘴示），近日因其充滿特色的外觀酷似日本電影中的巨型怪獸，被網民封為「信義哥斯拉」，吸引許多民眾朝聖，成為新打卡熱點。有居民表示，雖然一直住在當地，卻從未用這個角度「解讀」建築物，又稱晚上去看的話會更傳神。