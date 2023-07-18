新技術識別化石頂骨 揭中國百萬年人類演化

中國科學院昨日宣布，旗下古脊椎動物與古人類研究所科研團隊利用CT掃描和3D重建等技術，在北京市周口店第15地點的哺乳動物化石中，識別出一塊人類頂骨，是繼1973年周口店第4地點發現一枚牙齒化石後，該遺址再次發現更新世人類化石。

該人類頂骨標本呈黃褐色，已完全石化。其骨壁厚度、曲度和尺寸可與周口店直立人頭蓋骨的右側頂骨重疊。新發現除了使周口店遺址新增一處人類化石地點，更有助科學家通過比較解剖學和分子生物學，深入研究有關區域的人類演化，為探討中國古人類的演化模式提供重要和關鍵的標本材料，實證中國百萬年來的人類演化史。

周口店直立人化石中外關注 在過去近一世紀，周口店發現的直立人化石備受國內外學者高度關注，成為探索人類演化的重要研究材料。目前在周口店發現的直立人化石屈指可數，只剩下保存在瑞典烏普薩拉大學進化博物館的1921年和1923年試掘獲得的4枚牙齒，及新中國成立後發現的8枚牙齒、2塊肢骨碎片、一塊額骨和一塊枕骨碎片。本報綜合報道