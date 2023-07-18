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寬吻豚闖日海灘傷4泳客
日本福井縣美濱町一個海灘周日有野生寬吻海豚闖入淺水區，先後咬傷和撞傷至少4名泳客，其中一名60多歲泳客被撞至肋骨骨折及手部受傷，需要送院治療，也有一名40多歲男子左臂也被咬傷。警方呼籲民眾遠離海豚，專家估計海豚可能因人類靠近而感到有極大壓力，擾亂牠們的行為習慣。（綜合報道）
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