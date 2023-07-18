北韓總理視察農場防汛工作

【本報綜合報道】朝中社昨日報道，北韓總理金德訓到黃海南道、平安南道、南浦等地的農場，視察各地農場的防汛工作。南韓統一部當天再次要求北韓，在安排水庫開閘洩洪時提前通知韓方，以免邊境地區發生洪災，並敦促作出有誠意的回應。

南韓促勿突洩洪 朝未回應 金德訓強調，農業部門幹部和工人應該以負責任的態度管理排水設施、彌補海岸防坡堤的不足之處。江原道農村經理委員會重點制訂排水方案，確保排水、抽水設備正常運作。北韓上月起多次暴雨，要求各部門最大限度降低農作物受災，糧食增產定為今年十二大重要目標的首要目標，致力增加糧產。

南韓統一部昨表示，由於南北韓聯絡渠道仍然處於停運狀態，所以政府上月30日透過媒體發布立場文件，向北韓提出切勿突然洩洪的要求，但朝方至今未回應。當局表示，若臨津江上游的北韓黃江大壩開閘調節庫區水位，位於下游的南韓京畿道漣川郡郡南大壩及必勝橋，其水位將受較大影響，2009年曾經因此造成人員傷亡。