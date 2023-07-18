韓死亡隧道奪14命 兒認出母最後背影

暴雨潰堤2分鐘奪命 南韓本輪暴雨截至昨日增至41人死亡、9人失蹤、34人受傷，死亡及失蹤人數創下2011年以來最高紀錄。忠清北道清州市五松地下車道被淹釀成的「死亡隧道」事故，再多5人證實遇難，死亡人數升至14人，當局結束搜救工作。有死者兒子從警方提供巴士淹沒前最後一刻照片，從中認出遇難母親的最後背影。

「死亡隧道」事故現場是五松邑宮坪第二地下車道，事發上周六早上8時40分，距離上址300多米的美湖江臨時堤壩潰堤，兩分鐘至三分鐘後灌滿隧道。有17輛汽車被困，失蹤報警有12宗，救援人員尋回所有失蹤者遺體。其中一輛受困汽車是巴士，多名遇難者是車上乘客，司機當天因天雨交通管制決定繞道，駛入未實施交通管制的隧道。

當局調查公僕有否失職 忠清北道警察廳將組建調查組，預計調查附近發布洪水警報後，隧道未實施交通管制的原因。若有公職人員失職，將以業務過失致死罪起訴。

遇難的巴士乘客包括一名70多歲老婦，其兒子李先生周日透露，事發前與母親通電話28秒，詎料是最後一別。事主在事發當天上午7時11分致電兒子，指要去五松一戶家庭打掃，順道關心兒子寓所附近災情。李先生在睡夢中接電話，未完全甦醒，只說一句「一切安好」就掛上電話。通話結束後約一小時，河水就淹沒該條隧道。

一名40多歲牙醫在「死亡隧道」事故喪命，他與結婚20年的妻子育有一對雙胞胎女兒。其75歲父親金先生上周六接到兒媳通知，指失去丈夫的聯絡，最終等來噩耗。他在清州市一間醫院辨認兒子屍體，說：「我的兒子是家庭的頂樑柱。當我想到我的兒子在冷水裏一定是多麼痛苦時，我的心都碎了。」

此外，一名24歲女子準備和友人到麗水旅遊，登上巴士後罹難。她生前致電友人稱巴士充滿水，司機告之打破車窗逃生。死者姨母透露，事主是獨生女，悉心照顧母親，在京畿道擔任職業治療師照顧行動困難的患者。乘坐「死亡巴士」而遇害的一名32歲男子，生前一直在社交網緬懷南韓客輪世越號沉沒、梨泰院人踩人等災難。

尹錫悅返國下令善後 總統尹錫悅結束東歐之行回國，昨日主持召開中央災難安全對策本部會議討論暴雨救災搶險對策，下令動用一切手段迅速善後，搶修工作和災民支援工作刻不容緩，強調政府認真看待暴雨災情。他指氣候異常現象成為常態，應該在平時做好防範，政府官員要徹底摒棄無力對抗異常現象的思維定式，以超乎尋常的覺悟予以應對。

與此同時，國防部昨日宣布，增派5,600名官兵及逾百件設備，支援各地搜救及搶修工作。國防部上周六起連續兩天緊急派遣1,800名官兵，赴暴雨受災地區搶險。本報綜合報道