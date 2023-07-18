中國醫療船 首度到訪基里巴斯

【本報綜合報道】中國海軍醫療船和平方舟號上周六抵達基里巴斯首都塔拉瓦，開始對當地進行為期一周的友好訪問及提供醫療服務，並展開健康宣教和文化聯誼等活動。這不但是和平方舟號首次到訪基里巴斯，也是中國海軍艦艇首次訪問當地。

和平方舟號將對前來就診的患者進行診治，並派出多支醫療隊前往基里巴斯中央醫院、老人協會、社區巡診，並邀請基里巴斯中央醫院醫護人員在醫療船主平台共同展開醫療服務。該艦上周三接到中國駐基里巴斯大使館通報，指一名中國籍漁民在海上作業時受傷，造成右小腿開放性骨折。該艦隨即臨時調整航線展開海上緊急醫療救援行動，經過28小時高速航行，成功把傷者轉運至船上並進行損傷控制手術。

和平方舟號本月3日從浙江省舟山市啟航，遠赴基里巴斯、湯加、瓦努阿圖、所羅門群島、東帝汶執行「和諧使命－2023」任務。這是該艦第9次執行「和諧使命」任務，也是中國軍艦首次訪問基里巴斯、所羅門群島並展開人道主義醫療服務。