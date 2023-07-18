俄僱傭兵隨時襲波蘭戰略要地
【本報綜合報道】俄羅斯瓦格納集團僱傭兵叛變後「被流放」到白羅斯，俄羅斯國家杜馬國防委員會主席卡爾塔波洛夫周日揚言，調往白羅斯的僱傭兵部隊可以數小時內，進軍波蘭接壤立陶宛的戰略要地「蘇瓦烏基走廊」（Suwalki corridor）。波蘭表示情報部門正在監視瓦格納集團動向，目前為止數百名僱傭兵身處白羅斯。
可孤立波羅的海3國
「蘇瓦烏基走廊」位於波蘭接壤立陶宛邊界，是長約70公里的狹長走廊，兩端連接俄羅斯飛地加里寧格勒及白羅斯，能夠孤立波羅的海三國，被指是北約最致命弱點。卡爾塔波洛夫接受電視台訪問時表示，瓦格納集團到白羅斯訓練該國的武裝部隊，並稱：「但不只是這樣，該處有蘇瓦烏基走廊，若發生任何事，俄羅斯非常需要蘇瓦烏基走廊，一支打擊部隊（意指瓦格納集團）準備好在數小時內控制走廊。」
瓦格納集團部隊在通訊程式Telegram指士兵會常駐白羅斯，又嘲諷波蘭調派1,000名士兵加強邊防，應對部署白羅斯的8,500名僱傭兵，直指東歐愈來愈不安。波蘭特別事務協調部副部長扎林透露，有數百名僱傭兵在白羅斯，波蘭監察事態來判斷最終有多少名僱傭兵派駐當地。立陶宛早前請求北約在接壤白羅斯邊境增加駐兵。
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