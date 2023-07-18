克里米亞大橋再遇襲兩死

俄指烏無人艇發動 美英參與 繼去年10月發生爆炸後，克里米亞大橋昨日凌晨再度受襲，部分路基爆炸後損毀傾斜。事件造成兩人死亡及一人受傷，汽車交通中斷，但鐵路交通其後恢復正常。俄羅斯國家反恐委員會指控烏克蘭策動襲擊，以兩艘水面無人艇施襲，偵查委員會按恐怖主義活動罪展開刑事調查。

事發於昨日凌晨3時05分左右，大橋橋樑跨距間的路基突然受損。從圖片可見，路基移位傾斜，一輛損毀汽車停在橋面。事發時有兩個度假家庭駕車通過大橋，其中一輛不幸波及，另一輛則成功避開。克里米亞共和國首腦阿克肖諾夫表示，大橋發生兩次爆炸致路面損毀，位於克拉斯諾達爾邊疆區一側的第145號橋躉出現緊急情況，呼籲居民及旅客不要途經克里米亞大橋，選擇其他替代路線。

夫婦遺稚女 大橋結構仍穩 別爾哥羅德州州長格拉德科夫證實死者為一對夫婦，他們是本州居民，兩人的未成年女兒則受傷。他指示官員聯繫死者親屬及提供協助，並在醫生允許下把女童送回別爾哥羅德州。俄羅斯交通部否認大橋橋躉受損，仍支持橋跨結構。外交部發言人扎哈羅娃稱，英國及美國情報部門參與施襲，並指摘烏克蘭是恐怖主義政權。

烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫拒絕評論事件，但引述局長布達諾夫的說話，指克里米亞大橋是不必要的建築。他指受事件影響，大橋入口的車龍長達數公里，相信俄軍會出現後勤問題。烏克蘭國家通訊社引述消息稱，國家安全局聯同海軍出動無人艇，夜襲克里米亞大橋。

收復克里米亞恐20萬兵死 前烏克蘭總統辦公室顧問阿列斯托維奇日前警告，收復克里米亞半島的代價十分高昂，或導致20萬士兵陣亡。他承認難以透過軍事手段奪回克里米亞，過程中可能導致烏克蘭經濟徹底崩潰。他提議烏克蘭在目前接觸線上與俄羅斯停戰，然後加入北約獲得安全保障。本報綜合報道

調查人員在克里米亞大橋收集證據。 克里米亞大橋位置