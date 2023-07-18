美神盾驅逐艦駛入紅海 牽制伊朗

【本報綜合報道】美國繼續向中東增派兵力應對伊朗威脅，美國海軍一艘神盾驅逐艦上周五過航埃及蘇彝士運河，由地中海駛入紅海協助確保區內海上安全及穩定，但一艘補給艦上周六駛離巴林一個船廠時一度擱淺，翌日在拖船協助下成功解困。

托馬斯‧哈德納號成為最新一艘部署中東的美國海軍神盾驅逐艦，它連同已經在區內執行任務的姊妹艦保羅‧漢密爾頓號與麥克福爾號，在第5艦隊行動區（AOO）巡邏。值得留意的是，麥克福爾號與托馬斯‧哈德納號均隸屬於福特號航空母艦打擊群，航空母艦福特號在位於歐洲的第6艦隊行動區部署，最新位置是亞得里亞海。除了上述神盾驅逐艦外，美國海軍遠征海上基地艦劉易斯‧B‧普勒號也在中東。

離巴林船廠 美補給艦擱淺 美國增派軍艦到中東之際，第5艦隊發言人周日表示，乾貨與彈藥補給艦艾倫‧謝潑德號前一天下午從巴林首都麥納麥東面一個船廠駛往一個碼頭時擱淺，當時艦上有85名船員，無人受傷；它翌日早上在潮漲時，由拖船協助下脫險，目前在當地停泊。這艘2006年下水、最多搭載120人的補給艦沒有受損，軍方正在評估其狀況。