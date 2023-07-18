皮塔未夠票任泰總理 被促棄修憲
【本報綜合報道】泰國國會聯席會議周三將再次表決，是否由前進黨黨魁皮塔擔任總理。為泰黨副黨魁普塔周日呼籲皮塔和前進黨，為國家向前發展和經濟復甦而犧牲，指修憲計劃幾乎不可能完成。為泰黨也公開要求前進黨就修憲事宜澄清立場。
為泰黨：不能長期沒新政府
為泰黨是國會下議院第二大黨，也是前進黨等8黨聯盟成員之一。普塔周日接受專訪時指，前進黨計劃修改憲法第272條，剝奪上議院議員選舉總理的權力，但這計劃不包括在8個聯盟成員簽署諒解備忘錄。他指前進黨需要至少86名上議院議員支持才能夠修憲，質問「他們需要多長時間才能意識到他們沒有獲勝的可能？」普塔強調仍然支持皮塔參選總理，但國家不能夠長時間沒有新政府，原因是這可能讓總理帕拉育的看守政府繼續執政到明年。
為泰黨秘書長巴瑟周日表示，大多數上議院議員在上周四表決時表明不反對皮塔擔任總理，只是反對該黨修改冒犯君主罪的立場。他希望前進黨能夠澄清對冒犯君主罪和憲法第272條的立場，並敦促前進黨關注最迫切的問題，即組建政府。前進黨支持者發表聲明，敦促在上周四表決投棄權票的上議院議員辭職，並呼籲聯盟黨保持團結，履行對人民的承諾。
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