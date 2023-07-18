皮塔未夠票任泰總理 被促棄修憲

為泰黨：不能長期沒新政府

為泰黨是國會下議院第二大黨，也是前進黨等8黨聯盟成員之一。普塔周日接受專訪時指，前進黨計劃修改憲法第272條，剝奪上議院議員選舉總理的權力，但這計劃不包括在8個聯盟成員簽署諒解備忘錄。他指前進黨需要至少86名上議院議員支持才能夠修憲，質問「他們需要多長時間才能意識到他們沒有獲勝的可能？」普塔強調仍然支持皮塔參選總理，但國家不能夠長時間沒有新政府，原因是這可能讓總理帕拉育的看守政府繼續執政到明年。