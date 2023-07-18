星洲政壇多波浪 男議長女議員 婚外情曝光 請辭兼退黨

總理知悉3年 屢勸不果 新加坡政壇再度爆出震撼彈，執政人民行動黨繼有內閣官員捲入涉貪風波後，隸屬該黨的國會議長陳川仁與女議員鍾麗慧因發生婚外情，昨日同時請辭和退黨。人民行動黨秘書長兼總理李顯龍透露，2020年知道他們有不當關係，多次勸阻但無果，因此他們退黨是必要，保持該黨堅守的高標準品格和個人操守。

54歲的陳川仁已婚，育有兩子，他在辭職信表示，自己讓家人失望，之前討論其個人行為，自己在一些方面做得不夠好，必須為此負責並幫助療愈家人。他坦言需要空間療愈和解決問題，已經和妻子討論，同意他必須離開政治，全心投入到家庭。47歲的鍾麗慧未婚，她在辭呈表示很抱歉在這情況下辭職，向黨及選區民眾致歉。

李顯龍其後召開記者會說明事件，表示在上屆大選後不久，知道兩位當事人的不當關係，但不知道他們是何時開始，當時已經勸阻，最近一次是今年2月勸籲他們必須結束關係。雖然陳川仁當時承認自己做錯並提出辭職，但他與鍾麗慧仍然藕斷絲連。李顯龍強調，陳川仁近日在國會失言，但與同為議員的鍾麗慧有不當關係，認為這情況更為嚴重，因為男方是國會議長、女方是議員，雙方不應該有不當關係。

陳川仁近日在國會失言 對於陳川仁在這情況下離開政壇，李顯龍直言很遺憾，但對方必須為自己的行為與操守，向國會、行動黨、選民、家人負責。前國會議長柏默2012年亦因婚外情而退黨和辭職，外界認為李顯龍當年更快處理。他解釋每件事的處理方式取決於具體情況，包括涉事者的配偶和家庭條件，以及如何盡可能敏感地處理的同時履行職責。

除婚外情，陳川仁近日亦捲入失言風波，網傳他今年4月在國會會議暗罵議員是「該死的民粹主義者」（fxxking populist）的影片，上周已公開道歉。他在辭呈提到此事，指出國會和議長聲譽很重要，自己在國會使用粗魯且失禮的用語，理所當然地引起很多不安，議長應該以更高標準要求自己，今次錯失讓人們對議長的中立和公正提出更廣泛質疑，國會和議長的信譽至關重要，不能夠受到損害。

外界批評執政黨質素降 面對外界質疑人民行動黨的質素是否下降，李顯龍承認沒有機制是完美無缺，一些事情難免會發生，但重點是該黨必須以嚴謹及透明的方式處理，當出錯時必須找出問題並加以糾正。他在記者會憶述已故建國總理兼父親李光耀臨終前一次演講，對方當時離開醫院前往國會接受議員慶祝其90歲生日，並表示「記住絕對不能夠讓體制變得腐敗，永遠不能夠讓這情況發生，必須維持質素，確保新加坡能夠運轉」。本報綜合報道

新加坡政壇近月發生多宗醜聞，引發各界關注。（Getty Images圖片） 李顯龍 新加坡執政黨醜聞不斷