查假冒國家官網發現 北京搗偽證產業鏈
北京市檢察院周日證實，檢察機關查獲20多個假冒國家官方網站，發現1.9萬餘條偽造證件訊息，並由此深挖出特大跨省偽造涉安全生產特種作業操作證黑色產業鏈。截至上月15日，檢方共查獲涉假證案件立案87宗159人，涉及全市13個區的40餘個工地，查獲扣押偽造的特種作業操作證書140餘張。
540元可代辦假證
北京西城區應急管理部門早前在工地查驗特種作業操作證時，發現有人持有偽造的特種作業操作證。應檢察機關要求，應急管理部門把線索移交西城區公安分局，進一步調查後發現偽證持有人花費500元人民幣（約540港元）找他人代辦假證。辦案人員掃描偽證上的二維碼（QR Code）時，連上一個與國家應急管理部官方平台高度雷同的關聯網站，其後運用涉案人員微信聊天、轉帳紀錄及公安機關網安部門提供的數據，與相關部門的官方數據進行比對、排查，核查出大量持有假證作業的人員，並鎖定多達21個仿冒應急管理部、國家市場監管總局和多個省份住房和城鄉建設部門的證件查詢網站。
北京市檢察院第十一檢察部檢察官崔傑介紹，為在最短的時間內精準排查，檢察機關創新建用「涉安全生產特種作業操作證」類案法律監督模型，通過智能檢索分析過濾，以數據、證據、事實層層遞進方式開展能動履職。自4月底模型應用以來，排查出的線索移交所屬轄區檢察院。本報綜合報道
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