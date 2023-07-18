查假冒國家官網發現 北京搗偽證產業鏈

540元可代辦假證

北京西城區應急管理部門早前在工地查驗特種作業操作證時，發現有人持有偽造的特種作業操作證。應檢察機關要求，應急管理部門把線索移交西城區公安分局，進一步調查後發現偽證持有人花費500元人民幣（約540港元）找他人代辦假證。辦案人員掃描偽證上的二維碼（QR Code）時，連上一個與國家應急管理部官方平台高度雷同的關聯網站，其後運用涉案人員微信聊天、轉帳紀錄及公安機關網安部門提供的數據，與相關部門的官方數據進行比對、排查，核查出大量持有假證作業的人員，並鎖定多達21個仿冒應急管理部、國家市場監管總局和多個省份住房和城鄉建設部門的證件查詢網站。