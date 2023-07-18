解振華晤克里 合作應對氣候變化

【本報綜合報道】中國氣候變化事務特使解振華昨在北京飯店，與美國總統氣候問題特使克里舉行會談。中國外交部發言人毛寧表示，氣候變化是全人類面臨的共同挑戰，中方與美方就氣候變化的相關議題深入交換意見，攜手應對挑戰，增進當代和子孫後代的福祉。

為改善中美關係作貢獻 內地官媒報道，克里周日下午飛抵北京展開為期4天訪華行程，期間將與中方就合作應對氣候變化深入交換意見。兩人的會談約4小時後結束。解振華指，中國與美國在應對氣候變化的理念和歷史相似，中國尋求進行實質性對話，認為雙方在氣候和綠色轉型方面的交流，可以對改善中美關係作出貢獻。克里表示，希望中美兩國踏出重大一步，向世界表明雙方嚴肅對待人類面臨的共同威脅，又指中美必須努力合作應對氣候變化，而非競爭。

秦剛近況 記者提問外交部 另一方面，中國國務委員兼外長秦剛已經超過3周沒公開露面，中國外交部發言人毛寧昨日回應有關提問時指，請記者自行上網查詢其職務是否外長。記者問到秦剛的近況和是否接受調查，毛寧指沒有可以提供的消息和不了解相關情況；至於秦剛是否仍然擔任外長，她建議對方查閱外交部網站，又指中方外交活動都正常進行。