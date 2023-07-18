芬太尼毒禍 美卸責中國

指涉參與生產 圖立法制裁 美國拜登政府竭力阻止類鴉片止痛劑芬太尼進口，美國國會參議院多數黨領袖舒默周日表示，將推動在即將出台的國防政策立法中，納入一項跨黨派修正案，制裁中國涉嫌參與生產芬太尼，為美國數萬宗吸食過量死亡個案負責。

舒默當天在紐約舉行記者會，他指這些來自中國的芬太尼，得到中方政府的「完全接受和默許」，因此推動本周提交一項民主、共和兩黨修正案，內容包括禁止芬太尼和制裁授權立法等。

華使館未回應 京曾斥甩鍋 他聲言：「我希望它（修正案）將會通過，我相信它在強烈的兩黨支持下獲得通過，它亦應該及必須通過。」中國駐華盛頓大使館暫未回應。

舒默透露，上述修正案由民主黨黨友參議員布朗（Sherrod Brown）與共和黨參議員史葛（Tim Scott）聯合提出，它將授權白宮宣布芬太尼非法交易為國家緊急情況，為實施制裁打開大門，同時要求總統拜登制裁參與芬太尼非法交易的國際犯罪組織主要成員，以及容許把制裁財產所得的收益，用於資助相關的執法部門行動。

美國司法部上月23日宣布，以涉嫌生產銷售涉芬太尼化學前體為由，起訴多間中國企業和數名中國公民。中國外交部指美方肆意踐踏國際法、實施「長臂管轄」，嚴重破壞中美禁毒合作的基礎；又稱中國在全球範圍內率先整類列管芬太尼，呼籲美方停止甩鍋推責，企圖通過施壓、脅迫、非法手段解決自身禁毒問題是內病外治。

華限鎵鍺出口 美稱自損利益 另一方面，美國白宮安全顧問沙利文周日表示，中國對稀有金屬鎵、鍺等製造半導體關鍵材料實施出口管制，只會傷害自身利益，將促使他國設法減少對華依賴並加強降低風險的決心。他指美中關係龐大、複雜、具有挑戰性，必須謹慎管理，只有最高層級官員才有效完成有關管理，預計兩國領導人某個時候將有機會再次對話。本報綜合報道