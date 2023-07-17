兩岸國際

8歲童看書即會周公
山西運城市一名8歲男童近日為完成每天閱讀一小時的暑期功課，在母親的監督下看書，本無午休習慣的他，結果悶得在看了一會兒書後便昏睡過去，甚至打起鼻鼾，讓母親感到哭笑不得。男童母親表示，其實兒子成績不錯，只是不愛閱讀，但強調之後會繼續督促他讀書。
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