描眾生相繪小店 街頭畫家贈留念

製造快樂相逢 促進人與人溝通 現代人生活節奏緊張，人與人之間的溝通愈來愈少。內媒上周六報道，上海市兩名青年早前辭職成為街頭畫家，繪畫沿途路人和小店後再將畫作免費贈予對方留念，彼此交流和聆聽各人的故事。兩人將過程拍成影片，9個月來已繪製逾100幅畫，吸引逾30萬人追蹤。

街頭畫家松北表示，他與友人自高中起一起學繪畫，大學畢業後出社會工作3年，選擇辭職到上海街頭寫生繪畫和拍影片。他們通常會畫速寫水彩畫，每幅大概需時一至兩小時，創作主題主要為人物肖像或店舖風景，如看到外賣員及街道清潔工在路邊休息、老人在書店看書，便在畫下該幕後將畫作贈予對方。

上海兩青年9個月繪逾百幅 9個月來兩人已有逾百幅成品，松北指當他們為沿途小店作畫，並把畫送給店家時，能獲得對方滿臉驚喜的笑容，部分店家更會贈送小禮物作回禮，形容這是一次陌生人之間快樂的相逢。他認為現今大眾缺失許多人與人之間的真誠溝通，缺少面對陌生人時會打招呼的快樂，又指儘管目前收入僅足夠應付日常生活開銷，但懷着讓人們意識到生活簡單真誠的期望，以及保留自己年少時期對世界的美好幻想，兩人仍會堅持下去。本報綜合報道