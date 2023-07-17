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阿拉斯加7.2級地震
美國阿拉斯加州外海當地時間周日上午6時48分發生黎克特制7.4級地震，震源深度9.3公里，當局發出海嘯警報，其後修訂地震強度為7.2級，震源深度亦修正為32.6公里。震央位於阿拉斯加州西南方桑迪波因特外海約106公里。（綜合報道）
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