英國防大臣：內閣改組時卸任

53歲的華禮仕向《星期日泰晤士報》透露，他仍然支持辛偉誠，並避免因過早離開國會導致出現補選；又稱退出一線政治是因為這對家庭造成傷害：「雖然我很自豪能夠與這麼多了不起的人共事，並為保護這個偉大的國家作出貢獻，但將此置於家庭之上的代價讓我非常難過」。他憶述：「我1999年進入蘇格蘭議會從政，至今已經24年，我在床頭放着3部手機度過7年多的時間」。