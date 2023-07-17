朝試射挑釁 美日韓反導演習回應

【本報綜合報道】北韓上周三試射火星18型洲際彈道導彈，美國、日本、南韓周日在朝鮮半島以東國際海域舉行導彈防禦演習，應對北韓核武和洲際彈道導彈挑釁，是美日韓相隔3個月再次實施海上反導演習，也是尹錫悅政府任內第4次同類演習。

參演艦艇分別是南韓神盾驅逐艦栗谷李珥號、美國海軍神盾驅逐艦約翰‧芬恩號、日本海上自衞隊神盾驅逐艦摩耶號，演習模擬北韓發起彈道導彈挑釁，重點是熟習探測和追蹤電腦模擬彈道導彈目標的程序，並共享相關資訊。南韓海軍官員透露，演習為提高軍方對彈道導彈的反應能力，和改善美日韓之間的安全合作提供機會。

俄調查彈道導彈落入位置 另一方面，俄羅斯副外交部長魯登科上周六表示，俄羅斯國防部正在調查北韓發射的火星18型洲際彈道導彈，是否落入俄羅斯水域，但目前為止還沒有導彈落在俄羅斯專屬經濟區內的明確訊息。

聯合國助理秘書長希亞里上周四稱，北韓導彈飛行距離超過1,000公里，並落入俄羅斯專屬經濟區海域，但靠近日本水域。