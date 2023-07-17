烏軍機師學駕F16 美仍未批准訓練

歐洲10國加拿大準備就緒 美國傳媒上周五報道，雖然歐洲10個國家與加拿大承諾向烏克蘭空軍飛行員提供F16戰機訓練，但美國尚未正式批准計劃，國務院同意轉移指導手冊、戰機模擬器等物品後才能開始訓練，現時沒有迹象顯示美方最終不會開綠燈。

報道指，美國政府跨部門審查轉讓敏感武器技術並不罕見，特別是戰機先進技術更需要一段時間。美國國防部次長拉普蘭特受訪透露，對於任何出口或培訓計劃，國防部必須確保準備好技術手冊翻譯、技術數據包及維護計劃。由於美國及北約顧問不會進入烏克蘭，維護專家須遠程協助戰機保養工作。美國總統拜登承諾批准訓練計劃，國防部發言人加恩證實仍然審查計劃的正式請求，國務院發言人拒絕置評。

韓總統訪基輔 擴援烏規模 有匿名美國國防部官員表示，夥伴國家希望與F16戰機製造商洛歇馬丁合作，今年10月在羅馬尼亞啟動訓練計劃。首批學員包括6名至9名烏軍飛行員，其餘來自羅馬尼亞、保加利亞、斯洛伐克，挪威會提供兩架F16戰機支援計劃。

知情人士透露，在北約立陶宛維爾紐斯峰會召開前最後一刻，羅馬尼亞及荷蘭緊急談判敲定國際訓練計劃細節，確保烏軍飛行員包括在內，為峰會期間宣布組建F16戰機聯盟鋪路。

另一方面，南韓總統尹錫悅上周六首度訪問基輔，與烏克蘭總統澤連斯基舉行會談。尹錫悅稱烏克蘭處境讓他想起過去的南韓，在國際援助下擊退北韓後順利發展，因此宣布將擴大援助烏克蘭的規模，去年只是提供頭盔和防彈背心；人道主義援助金額將由去年1億美元（約7.8億港元），增至今年1.5億美元（約11.7億港元）。

澤連斯基在記者會對尹錫悅說：「感謝你與我進行意義重大的對話，感謝你的強力支持。」他感謝對方再度主動提供財務、技術和人道援助，但未提及更多細節，讚揚南韓提供軍車與掃雷設備協助拯救生命。南韓國家安保室第一次長金泰孝周日表示，尹錫悅決定加大提供掃雷器材等安全設備在內，對烏克蘭人道主義援助力度。本報綜合報道