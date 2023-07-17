美旅遊部門赴華招客 憂航班不足

【本報綜合報道】美國加州旅遊局和紐約市旅遊局8月至9月進行中國銷售之旅，是新冠疫情爆發以來首次赴華招攬生意，吸引中國遊客到訪美國。有美國公司指出，中國對美國的需求非常高，但是目前航班容量實在有限。

盼華客回復疫前水平 中美之間目前每周航班數量為24班，遠低於新冠疫情前的每周約350班，部分原因是兩國關係惡化和俄烏戰事影響空域。在疫情前，中國是美國第5大旅遊市場，但受航班限制影響，今年預計84.9萬名中國遊客前往美國，僅及疫情前的30%。

洛杉磯美國亞洲旅行社出境旅遊部門表示，中國旅遊人口數量龐大，中美旅客往來2016年前非常好，公司每輛旅遊巴的70%都是中國遊客；自中美貿易戰2018年開打後華客就逐漸減少，2019年還算可以，疫情爆發後就基本結束，現時希望至少回復至疫情前的水平。

該公司續指，目前簽證有阻礙，航班也沒有恢復，前往美國的機票價格高昂，現在經濟艙機位的價錢以前可以購買商務艙機位。