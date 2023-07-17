美特使克里抵京 今商氣候變化問題

【本報綜合報道】美國總統拜登的氣候問題特使克里昨起至周三訪問中國，他昨午乘坐飛機抵達北京。中美雙方今起將就合作應對氣候變化深入交換意見。

克里是繼美國國務卿布林肯和財政部長耶倫後，近期訪華的第3名華府高層官員。79歲的克里前年成為美國總統氣候問題特使，同年訪問中國，今次是他上任以來二度訪華。英國傳媒周日報道，自美國時任國會眾議院議長佩洛西去年8月訪問台灣後，中方中止與美方有關氣候的正式對話，但克里仍然有在氣候相關活動與中國氣候變化事務特使解振華非正式會晤。

克里上周二在國會表示，希望與中方有關減少甲烷排放、擺脫煤炭、打擊伐林及共同增加可再生能源技術部署等方面的談判取得進展。他曾經指出，中美是世界上最大的兩個溫室氣體排放國，雖然兩國關係緊張，但必須建立夥伴關係應對氣候變化，相關合作不存在任何條件。

賴清德下月訪巴拉圭過境美國 另一方面，台灣民進黨立委王定宇昨透露，民進黨主席兼總統參選人賴清德即將下月出訪，途中入境美國將是觀察的重點，美方大幅提升接待規格跟入境方式，將是牽動明年台灣總統選舉非常重要的因素。賴清德下月參加巴拉圭候任總統培尼亞就職大典。