應對台海衝突 美日分歧

拜登揚言阻陸武統 岸田未承諾出兵 美國與日本近年關注台灣海峽局勢，美國傳媒上周六引述知情人士報道，美日兩國軍方官員合作制訂一項涉及兩岸衝突的重要計劃超過一年，但美方推動日方考慮自衞隊在「台灣有事」的角色時，對方未有作出任何具體的承諾。

美國希望日本審慎考慮一旦爆發台灣海峽衝突時其擔當的角色，例如協助在台灣周邊偵察中國大陸潛艇。惟日本基於國內民意反對戰爭，遲遲不願承諾出兵，但又擔心不同意美國屆時使用駐日基地，損害確保日本國家安全的美日同盟關係。美國總統拜登曾經明言一旦北京試圖攻台，美方將會介入，首先動員的可能是駐日美軍。

日憂局勢升級 或遭俄朝攻擊 美日兩國嘗試制訂針對台灣衝突的聯合作戰計劃，美方尋求日本更明確的立場。雙方討論的議題包括補給路線、導彈發射器部署地點、難民疏散計劃，日本願意透過提供燃料及其他物資支援美軍。美國國防部發言人表示，美日兩國對台灣海峽和平有共同承諾，美方樂見日方有意擴大自身作用、任務、能力，這可以加強威懾力。

日本首相岸田文雄早前訪問沖繩縣時強調，必須在軍事威懾力和應變力投入更多資金，避免遭受武力攻擊的威脅。東京慶應義塾大學政治學教授森聰表示，若詢問日本民眾願不願意冒生命危險捍衞台灣，估計90%都會反對。日本和平憲法放棄戰爭作為解決爭端的手段，但2015年解禁集體自衞權，沒有直接受到攻擊亦可以動武。

美國智庫戰略與國際研究中心今年較早時就台灣衝突舉行兵棋推演，發現美國在盟友日本及澳洲的支援下，可以阻止解放軍攻佔台灣，但日本本土在這一過程遭中國大陸攻擊。報道引述美日兩國安全分析師指，日本對介入衝突的最大憂慮是局勢升級，例如北京慫恿盟友俄羅斯及北韓開闢戰線攻擊日本，甚至威脅對日使用核武。

另外，日本傳媒報道，日本防衞省近日正在考慮在沖繩縣東面的太平洋小島北大東島上，部署日本自衞隊車載型機動防空雷達系統，藉此彌補現行防空警戒監視模式產生的空白地帶，應對解放軍近年頻頻穿越「第一島鏈」進入太平洋。本報綜合報道