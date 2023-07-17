熱浪襲歐洲 意大利16城市高溫警告

【本報綜合報道】踏入7月，熱浪來襲。在歐洲方面，意大利政府上周六對首都羅馬等16個城市發布「極端」健康風險警告，預料羅馬氣溫將達到44度（攝氏‧下同）、南部西西里島和撒丁島的氣溫更高達48度。歐洲航天局警告，熱浪才剛開始，多地預計將出現更高溫天氣。

西班牙酷熱 法國多地高溫 意大利另向9個城市發出第二高的「高溫警告」，並預料熱浪將持續數天。該國衞生部建議，民眾應該避免長時間受陽光照射，並補充足夠水分。西西里島錫拉丘茲2021年8月11日錄得48.8度，當時打破希臘雅典1977年創下的48度歐洲最高溫紀錄。在希臘，位於首都的雅典衞城因酷熱天氣關係，已經從上周五起一連三天關閉。

西班牙南部地區持續酷熱，北部氣候溫和地區也錄得40度高溫。西班牙拉帕爾馬島上周六發生山火，超過2,500人需要疏散；受風速及熱浪影響，大火蔓延速度極快，至今最少燒毀4,500公頃土地，約300名消防員在滅火飛機支援下繼續控制火勢。

法國國家氣象機構指出，上月是當地有紀錄以來第二熱的月份，另外自本月11日以來，該國多地一直處於熱浪警報下。南半球的澳洲也受極端天氣影響，悉尼在冬季經歷反常天氣，上周六氣溫23度，較以往同期高5度至6度。在亞洲，日本東部地區氣溫預計昨日及今日升至38度至39度。