韓暴雨洪災奪37命 死亡隧道淹15車 尋獲9屍

尹錫悅訪東歐 遙距會議應對 南韓連續4天的暴雨截至昨日造成37人死亡及9人失蹤，重災區是19人死亡的慶尚北道。忠清北道清州市一條地下車道被洪水淹浸成為「死亡隧道」，波及巴士在內15輛汽車，救援人員尋獲9具屍體，預料死亡人數將進一步上升。

南韓災難安全對策本部通報，其他死亡個案分別是忠清北道13宗、忠清南道4宗、世宗市一宗，失蹤者分別是慶尚北道8人及釜山市一人。災情最受關注是清州市五松地下車道，它全長685米，事發上周六上午8時40分，一條河流的水位達到「嚴重」級別，當局通知地方政府要實施交通管制，對方未有執行。最終河堤崩決，大量洪水迅速湧入行車隧道，一輛巴士、兩輛貨車、12輛私家車被困。

未交通管制肇禍 出動399人救援 當局出動士兵、警員、消防員及公務員合共399人，以及65個裝備在行車隧道展開排水及搜救行動，截至昨日傍晚已經排走70%洪水。在災情最嚴重的慶尚北道，死者主要是命喪山泥傾瀉及房屋倒塌。全國有35人因暴雨而受傷，14地合共疏散接近9,000人，但其中5,541人因安全問題仍然無法回家；單在忠清北道疏散2,581人。

損毀情況方面，農業部門指超過561,000隻動物死亡，包括雞及鴨，接近20,000公頃農田受災被淹沒。全國總共通報419宗公共及私人財產受損報告，其中80宗公共道路被沖毀或淹浸、59宗河堤崩決、82宗民居被淹浸；全國220條道路仍然封閉。除了高鐵列車恢復部分路段的運作外，全國其他鐵路服務暫停，預料持續至今日。

暴雨數天 尹錫悅指摘措施不力 此輪始於上周四的暴雨，截至昨日上午10時，降雨量最多地區依次是忠清南道青陽569.5毫米、忠清南道公州510.5毫米、全羅北道益山498.5毫米、世宗市485.3毫米、慶尚北道聞慶483毫米、清州市472毫米。氣象廳預測到周二為止，全國將出現50毫米至150毫米降雨，忠清道中部、全羅道南部、慶尚道降雨量可能達到300毫米。

正在歐洲訪問的南韓總統尹錫悅，當地時間昨日在波蘭華沙以視像方式主持召開中央災難安全對策本部會議，緊急檢查防汛防洪救災工作。他先為遇難者祈禱默哀，向死者家屬深表慰問，之後指摘部分地區未能夠提前實施限行管控，強調抗災的首要原則是管控高危地區，並提前採取避險措施。他指示行政安全部與地方政府檢查支援災民的措施，又指示警方與地方政府合作，針對低窪地區採取強力限行措施。本報綜合報道