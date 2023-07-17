兩岸國際

教宗批准沈斌任上海教區主教

梵蒂岡上周六公布，天主教教宗方濟各批准任命中國天主教主教團主席沈斌，出任上海教區主教。梵蒂岡國務卿帕羅林解釋，方濟各批准任命沈斌，是因為得悉對方是一名受人敬仰神父，也為了上海教區着想。自金魯賢逝世後，上海教區主教懸空10年；至今年4月，中國宣布由沈斌接任。（綜合報道）
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