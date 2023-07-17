第二架國產C919客機 入列東航機隊

【本報綜合報道】中國東方航空公司周日在上海正式接收第二架國產C919大型客機，該客機早上10時從上海浦東國際機場調機飛往上海虹橋國際機場，正式「入列」東航機隊。民航華東地區管理局上周五向東航頒發第二架C919的國籍登記證、適航證、無線電台許可證，意味該機具備商業營運資格，符合民航規章的適航要求。

今次東航接收的C919大型客機，為該公司首批採購5架C919客機中的第二架，客艙布局與首架機保持一致。

將先投入來往上海成都航線 報道指出，首架C919交付投運之後，由於兼顧本場訓練及計劃性維修等原因，未必每天都能夠開展商業飛行、承運旅客，第二架C919將會先投入東航「上海虹橋—成都天府」空中快線，後續會再逐步拓展更多航線。

今年5月開展商業飛行以來，首架C919截至上周三合共執行87班次商業航班，其中來往北京和上海有兩班、來往上海和成都有85班，平均客座率近80%，累計服務旅客11,095人次，累計商業運行約250小時。