台總統參選人台北遊行 收炸彈恐嚇

【本報綜合報道】台灣網紅「館長」陳之漢和時代力量前立委黃國昌昨天發起「公平正義救台灣」遊行，以「司法及居住正義」為訴求號召民眾到台北市凱達格蘭大道參加，據報數千人到場。台總統參選人柯文哲、侯友宜、郭台銘都獲邀請出席，郭台銘表示沒有炒樓，但關注年輕人買不起樓，因此認為自己有資格談論居住正義。

民進黨斥搞政治騷 台灣有網民在網上論壇中針對是次遊行發文，詢問「有人今天要去凱道嗎？」又表示「希望你們已經寫好遺書，不然到時候被炸死了，身後事挺麻煩」。恐嚇言論引起警方重視，轄區警方昨天早上11時率領防爆犬對凱達格蘭大道周圍地氈式搜索，並未發現可疑爆炸品及危險品。警方目前針對惡意發言進行網絡資訊排查，務求找出發文者。

民進黨發言人張志豪表示，尊重人民集會遊行的權利，但認為是次遊行的重點早已失焦，主要召集人分別牽涉住家違建侵佔政府用地和直播粗口謾罵風波，遊行完全失去理性對話空間，受邀出席的柯文哲、侯友宜及郭台銘亦令遊行淪為政治騷，強調任何公共政策都是累積且漸進，政府已經積極回應相關訴求及主張，民進黨政府會持續努力打造更好的台灣。