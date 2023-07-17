台嘉義廟會爆炸28傷

消防料垃圾袋遇熱膨脹肇禍 台灣宗教組織「嘉義和聯境金虎爺會」前晚在嘉義市舉行廟會活動時，舞台左側突然發生爆炸，至今造成至少28人受傷。台媒昨天報道，當地消防局同日重回現場調查，初步認為爆炸或與垃圾袋膨脹，繼而引發「氣爆」有關，會繼續查清真正成因。

鐵片玻璃碎橫飛 波及者眾 為了慶祝創會10周年，嘉義和聯境金虎爺會前天前赴嘉義縣新港奉天宮及新港奉天宮金虎爺總會謁祖進香，同時在嘉義市舉行遶境活動，吸引多達兩萬人參與。踏入晚上10時左右，大會位於金山路及永樂街舞台一方突然爆炸，多人被鐵片及玻璃碎片擊傷。

事故發生後，嘉義和聯境金虎爺會隨即叫停活動，大批救護人員趕到現場接走傷者。一名目擊者聲稱，舞台前某個垃圾桶突然爆炸，波及不少民眾。即使距離現場10多公里民眾也宣稱，他當晚聽到爆炸聲，一度被巨響嚇到。

少年腹穿洞 緊急手術留醫 嘉義市政府昨天公布，截至同日早上9時，多人受傷先後送院，其中7名傷者因穿刺性受傷或燒傷而需要住院，正分別在衞福部嘉義醫院、嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院及大林慈濟醫院休養，其餘21名傷者已出院回家休息。

在一眾傷者中，一名13歲少年腹部被鐵片插傷，需緊急開刀，現無生命危險，仍在深切治療病房接受觀察。他的家人表示，眾人當時正在舞台附近休息，詎料突然聽到爆炸聲響，下一秒感覺後背部劇痛，原來自己遭到飛濺碎片擊中，其中少年腹部出現一個大洞，一度血流不止。

當談及事發原因時，有民眾料可能是煙花掉落，餘燼引燃其他未施放煙花炮仗。惟現場工作人員重申，爆炸現場附近垃圾桶並無擺放任何棄置炮仗屑。消防局長蘇耀星昨天猜測，垃圾袋一旦裝滿很多很熱氣體就會膨脹，其中密封膠袋可能產生高壓，最終釀成爆炸。

嘉義和聯境金虎爺會昨天在Facebook重申已派人第一時間前往各大醫院探視及關懷傷者，後續會積極配合衞生機關協助傷者，持續協助治療，期望受傷民眾能夠盡早康復，平安無事。本報綜合報道