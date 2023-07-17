上半年錄665宗地質災害釀42亡

【本報綜合報道】自然資源部上周六召開2023年全國「七下八上」關鍵期地質災害防治工作調度部署視像會議，通報內地今年上半年合共發生665宗地質災害，造成42人死亡，與去年同期相比分別減少86.4%和48.1%。

預報災害免損1.3億 會議通報今年上半年全國地質災害防治工作總體情況，以及下一階段地質災害趨勢預測，對主汛期地質災害防範工作進行再部署。內地今年上半年合共成功預報59宗地質災害，避免676人可能因災傷亡，避免直接經濟損失1.2億元人民幣（約1.33億港元）。

會議指出，當前地質災害防範工作形勢嚴峻，各地各級自然資源主管部門對風險區管控、預警訊息發布和響應、工程建設領域防災責任落實、宣傳教育和應急演練等方面存在的問題不足，着力補短板、堵漏洞，努力避免類似事故災害再次發生。在重點區域方面，要集中力量切實加強縣城、重點集鎮、學校、醫院、敬老院、農家院等人口密集區的地質災害防範，全力避免群死群傷事件發生。