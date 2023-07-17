陸逾30師生訪台 獲設宴歡迎

【本報綜合報道】中國大陸5間大學逾30名師生應邀上周六抵達台灣交流，是逾3年來中國大陸高校首次組團赴台交流。台灣前總統馬英九當晚設宴歡迎，並與率團的北京大學黨委書記郝平會面，郝平指今次是開始，期盼未來有更多兩岸青年交流。師生團周日到台中參觀捷安特自行車文化探索館。

馬英九表示，這次馬英九基金會邀中國大陸師生來訪，是他今年3月底訪問中國大陸時的想法，認為兩岸青年增加了解和情誼，便毋須擔心有戰爭與衝突。他指出，開始推動邀請中國大陸師生來訪時情況並不樂觀，希望兩岸關係能夠雨過天青，全面恢復交流，增進兩岸人民福祉。

郝平表示，相隔18年再帶學生赴台，近距離感受寶島的文化和教育氛圍，令他倍感親切，希望與台灣高校進一步深化交流合作，共同肩負起高等教育的時代重任，共同培養更多青年才俊，推動中華文化傳承創新，促進兩岸關係和平發展，全面恢復正常交流，相信通過此行兩岸青年交流將更深入，友誼將更深厚。

金廈泳渡復辦 另外，中國大陸和台灣往年會舉辦「金廈泳渡活動」，但因新冠疫情而停辦3年。活動上周六復辦，中國大陸官員率團前赴金門，台灣陸委會同意放行，台灣傳媒稱這可以視為開放陸客赴金馬自由行的準備。