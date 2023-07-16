兩岸國際

金毛尋回犬紀念日
英國蘇格蘭金毛尋回犬俱樂部近日在阿弗里克河谷舉行聚會，以紀念首隻金毛犬誕生155周年。主辦方邀請美國、加拿大、新西蘭、日本、澳洲等超過12個國家的金毛尋回犬及其主人參加活動，數百隻金毛尋回犬齊聚在草地上，場面非常壯觀。
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