英國蘇格蘭金毛尋回犬俱樂部近日在阿弗里克河谷舉行聚會，以紀念首隻金毛犬誕生155周年。主辦方邀請美國、加拿大、新西蘭、日本、澳洲等超過12個國家的金毛尋回犬及其主人參加活動，數百隻金毛尋回犬齊聚在草地上，場面非常壯觀。