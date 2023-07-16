環球時興：大學招生 錄取通知書設計創新

【本報綜合報道】中國上海等多地的高等學府近日正在招錄學生，各校的2023年錄取通知書亦陸續亮相，多樣性的設計式樣展現出不同大學的特色及理念之餘，部分背後蘊含的寓意亦令人感到新奇和窩心。

以鋼為紙 展示科技 上海復旦大學和北京科技大學今年的本科錄取通知書，均使用科技成果為載體。復旦採用曾一度失傳的開化紙，該校2017年通過多學科聯合探索成功恢復此傳統技藝，讓紙張保存壽命可達千年以上。北京科技大學通知書則採用教師和校友團隊攜手研發的超薄5G鋼製成，校長楊仁樹表示以鋼為紙，意味着把強國建設的接力棒交到新一屆學子手中，勉勵他們成長。

有大學則走溫情路線，天津南開大學的錄取通知書沿用封套設計，以南開大學校區的標誌性建築為主體畫面，拆開封套猶如日月交替的畫面般，與校訓「允公允能、日新月異」相契合，通知書還包含一個小荷包，裏面裝有兩顆蓮花種子，希望新生把其中一顆留在家鄉，意味不忘初心，另一顆則帶到學校，見證成長。陝西師範大學遵循自2007年開始的傳統，由退休教授們提筆為今年新錄取的新生書寫錄取通知書，被譽為最用心的通知書。