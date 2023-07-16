數碼鑑識 大學還原400年前沉船
【本報綜合報道】澳洲傳媒上周五報道，南澳省阿德萊德福林德斯大學最近通過數碼鑑識方式，嘗試揭示17世紀從荷蘭出發，並在澳洲西海岸失事沉沒的巴達維亞號帆船之構造。
巴達維亞號帆船所屬荷蘭東印度公司，於1629年沉沒，至1963年被發現，其殘留船體目前在費里曼德爾海事博物館中陳列。福林德斯大學海洋考古學副教授杜伊文沃爾德（Wendy Van Duivenvoorde）表示，研究團隊對荷蘭東印度公司的建造方式所知甚少，因無圖紙或手稿等資訊填補空白，而巴達維亞號帆船的建造方式，能讓它承受長途航行的技術無疑在當時是創新的。
以幸存者日記補充資訊
研究團隊通過掃描荷蘭博物館收藏的其他帆船模型、在巴達維亞號帆船沉沒現場拍攝照片、對沉船區域附近珊瑚礁展開全面激光調查等，製作該船的3D模型。該校海洋考古學家麥卡錫（John McCarthy）稱，團隊還參考了沉船幸存者的日記，以補充更多關於巴達維亞號帆船的資訊。
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