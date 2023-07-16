數碼鑑識 大學還原400年前沉船

巴達維亞號帆船所屬荷蘭東印度公司，於1629年沉沒，至1963年被發現，其殘留船體目前在費里曼德爾海事博物館中陳列。福林德斯大學海洋考古學副教授杜伊文沃爾德（Wendy Van Duivenvoorde）表示，研究團隊對荷蘭東印度公司的建造方式所知甚少，因無圖紙或手稿等資訊填補空白，而巴達維亞號帆船的建造方式，能讓它承受長途航行的技術無疑在當時是創新的。