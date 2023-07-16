去旅行寫信畀自己 六旬加婦重溫細味

不少人會在旅遊時寫明信片，以告知親友所見所聞。加拿大一名女子由年輕時首次獨自旅行起，每次到外地旅遊便會給自己寄明信片，超過40年後累積的數百張明信片仍保存完好。她指明信片中記錄了自己當下的心情、思想及經歷，形容如同時間膠囊一樣寶貴。

寫尷尬心事 勉勵反思 64歲的多蘭（Debra Dolan）幼年甚少到外國，甚至國內旅遊，至1979年才首次獨自到卑詩省溫哥華旅行，她憶述當初被山脈和海洋的美景所震撼，為捕捉當下的喜悅，決定給自己寄明信片。該次旅程不僅喚醒了她對旅行的熱愛，更養成了旅遊期間給自己寄明信片的習慣。她通常在每張明信片背面寫下一至兩段對旅行地點的印象、想法和感受，她稱每當回家閱讀明信片時都會非常愉快，且因信件內容僅供自己閱讀，甚至會記錄一些令她事後感到尷尬的心事，如暗戀宿舍的同伴等。

多蘭保留了多年來所有的明信片，雖然部分已褪色，內容卻包含其曾經感受，現在已遺忘的思想和情感。她指重溫明信片能激勵反思擁有的經歷，還能注意到自己成長過程的變化，了解自己過去及現在。她表示，明信片可以捕捉生命中獨一無二的特殊時刻，體現活在當下的重要性，因而她至今仍保留這一習慣。本報綜合報道