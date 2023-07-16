發言談及國會騷亂 彭斯捱噓聲
【本報綜合報道】美國共和黨6名總統參選人上周五出席艾奧瓦州一場近2,000人的家庭領袖峰會，爭取基督教保守派選民支持。前霍士新聞主持人卡爾森（Tucker Carlson）主持活動，期間與前副總統彭斯激烈交鋒，彭斯的回答更引起觀眾噓聲。
與主持人交鋒
彭斯剛上台就座，卡爾森就問他是否把前年1月6日國會山莊暴動稱為「叛亂」，彭斯否認說過同樣字眼，並把事件稱為騷亂。卡爾森逼問彭斯是否支持烏克蘭，又堅稱烏克蘭總統澤連斯基逮捕異見神父。彭斯反駁指上月訪問烏克蘭時，會面的宗教領袖均指事件是子虛烏有。卡爾森阻止彭斯發言，說「我不能夠讓你在基督徒和神職人員的待遇問題上敷衍了事」。彭斯提高嗓門反駁「問題是你不接受我的回答」，引起觀眾噓聲。除了彭斯外，阿肯色州前州長哈欽森、南卡羅萊納州參議員史葛、美國前駐聯合國大使黑莉、佛羅里達州州長德桑蒂斯、企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）也出席活動，但前總統特朗普沒有出席。
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