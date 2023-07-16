英公僕加薪籌資金 移民申請費急增

BNO簽證料貴兩成 留學生醫療費漲66% 為了籌集公共部門員工加薪資金，英國首相辛偉誠上周四宣布，政府未來會顯著增加與移民相關收費，其中英國國民（海外）護照（即BNO）簽證費用預料增加兩成，而針對成年人的移民醫療附加費（IHS）加幅近66%，將由目前每年624英鎊（約6,383港元）增至1,035英鎊（約1.06萬港元），預期帶來10億英鎊（約102億港元）收益。暫未知落實日期。

4人家庭需支付11萬 根據新計劃，除了成年人，針對學生及18歲以下人士的IHS亦會從每年470英鎊（約4,808港元）增至776英鎊（約7,938港元），增幅同樣接近66%。至於工作及訪問簽證收費亦增加15%，其中技術工人簽證從625英鎊（約6,394港元）增至718.75英鎊（約7,353港元），而無限期居留（ILR）申請費用亦從2,404英鎊（約2.46萬港元）增至至少2,880英鎊（約2.95萬港元），增幅貼近兩成；其他費用包括申請學生簽證及居留簽證等費用亦會增加至少兩成。

新收費落實後，每人居留申請費用將增加到至少2,885英鎊（約2.95萬港元），即代表一個四人家庭就要支付超過1.15萬英鎊（約11.8萬港元）。假設一位申請人的伴侶是英國公民，其移民費用則由7,620英鎊（約7.8萬港元）增至10,575英鎊（約10.8萬港元）。

英揆否認會加稅借貸 當談及為何調整移民費用時，辛偉誠向記者解釋，有關措施旨在支付國內教師、警察、初級醫生及其他公共部門員工加薪5%至7%目標，未來仍會繼續尋找其他資金來源。他否認會加稅，也不打算向外借貸，理由是會加劇國內通脹問題。本報綜合報道