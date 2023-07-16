英下院報告指華滲透 中方反擊

【本報綜合報道】英國國會下議院情報與安全委員會日前發表報告，指中國正在對英國展開全面滲透。中國駐英國大使館上周五對報告表示堅決反對，予以強烈譴責，形容是捕風捉影、捏造事實，惡意抹黑中國的「毒報告」。

報告認為中國干涉英國政治、竊取英國知識產權，並試圖派人進入英國情報隊伍。中國大使館發言人強調，中國外交奉行互不干涉內政原則，英方政客「碰瓷」中國的做法十分可笑，英方報告列舉所謂中國竊取英國知識產權的主要領域，中國在有關領域早已領先英國，不少先進設備也出口英國。

發言人指摘，英方報告把中國企業、公民及華僑華人當成「間諜」，把正常的人員交流都說成「政治滲透」，對中國懷有根深柢固偏見，自身嚴重缺乏自信。中方奉勸英方有關政客摒棄冷戰思維和對華偏見，停止散布詆毀中國的謠言，停止針對中國的「獵巫」行為，停止給中英關係發展製造障礙。

王毅見歐盟高層 倡抵制單邊霸凌 另一方面，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅與歐盟外交和安全政策高級代表博雷利上周五在印尼雅加達會面，王毅指中歐應該共同抵制單邊霸凌，尤其要警惕把經濟問題政治化、工具化，使「去風險」變成「脫鈎斷鏈」的代名詞。