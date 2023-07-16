日揆接見美軍頭稱強化同盟

【本報綜合報道】日本首相岸田文雄上周五在官邸接見美國參謀長聯席會議主席米利，雙方確認進一步強化美日同盟，並就日本擁有和運用針對敵方基地的反擊能力合作。

岸田文雄提及北韓上周三發射洲際彈道導彈，指地區安全保障環境日益嚴峻，強調從根本上強化日本防衞力，並提高美日同盟威懾力和應對力。米利支持岸田文雄內閣敲定大幅增加防衞費，認為若考慮到美國繼續參與對日防衞，今後用5年至10年時間，美日同盟會變得更強。鑑於俄羅斯進攻烏克蘭、中國嘗試憑實力單方面改變現狀，兩人同意令美日同盟協調趨於順暢及繼續合作。防衞大臣濱田靖一也在防衞省與米利舉行會談，確認自衞隊和美軍加強合作的重要。