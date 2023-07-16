伊朗扣商船頻生 美F16赴波斯灣制衡

駐敍基地遭俄挑釁 竟無軍機可攔阻 美國在中東的軍事力量目前面臨俄羅斯、伊朗、敍利亞聯手挑戰，美國一名高級國防官員上周五表示，美方上周末向波斯灣地區派遣新一批戰機，保護商船免遭伊朗扣押；又指俄羅斯一架偵察機當天多次飛越美軍在敍利亞的基地上空，相信是執行情報收集任務，但美方當時沒有飛機可以調動阻攔俄方的行動。

美國指控伊朗近年多次在波斯灣、霍爾木茲海峽、阿曼灣扣押商船，早前宣布加強以輪換的方式派遣軍機及軍艦到區內巡邏。美國傳媒引述美方官員報道，美國最新派往波斯灣地區的兵力是F16戰機，它們將支援已經在區內執行任務的A10攻擊機，這款戰機將為航經區內的商船提供空中掩護，並提高美軍部隊的可見性威懾伊朗。

俄烏戰 抗中國 削駐中東兵力 美國海軍本月5日聲稱當天兩度阻止伊朗在阿曼灣扣押兩艘油輪，指控伊朗軍艦在其中一次事件向油輪開火，美方調派神盾驅逐艦麥克福爾號到場應對，出動MQ9無人機及P8A海上巡邏機支援。美國以往在中東部署一個航空母艦打擊群或一個兩棲戰備群，但因應歐洲的俄烏戰爭、在印太地區牽制中國，在中東的兵力略顯不足。

制俄旨在保護打擊IS行動 另一方面，美國正在考慮多個軍事選項，回應俄羅斯在敍利亞空域愈趨侵略性的行為，以免影響美方打擊回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）的行動。該名美國高級國防官員拒絕透露詳情，但強調不會放棄在敍利亞的根據地，並將繼續在該國西部空域執行打擊IS的任務。美國在敍利亞部署900名士兵，主要駐守東北部及東南部。

上周五，俄羅斯一架安30偵察機多次飛越美國在敍利亞東南部的阿特坦夫基地及周邊上空，但美軍沒有飛機及時應對。美俄兩軍不時向對方在敍利亞的據點收集情報，但這架俄羅斯偵察機直接飛越美軍基地上空，美方事後透過緩解衝突熱線向俄方提出強烈抗議。美國高級國防官員稱，俄羅斯只是幸運地沒有遇到美方即時回應。

俄羅斯與伊朗在敍利亞都各有算盤，俄方依賴伊朗提供的自殺式無人機用於烏克蘭戰場，伊方希望利用俄羅斯在敍利亞的軍事力量，牽制甚至趕走當地的美國駐軍，使之更容易向黎巴嫩真主黨提供武器，威脅美方盟友以色列。美國高級國防官員表示，俄羅斯與伊朗革命衞隊精銳部隊聖城旅在敍利亞加強合作、策劃、情報分享。本報綜合報道